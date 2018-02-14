В среду, 14 февраля, в Сочи начал работу Российский инвестиционный форум, который собрал 41 регион, сообщает kp.ru.

Как заявил советник президента России Антон Кобяков, деловая программа сфокусирована на вопросах совершенствования системы госуправления, развития регионального предпринимательства, цифровых технологий, человеческого капитала, системы здравоохранения, социальной сферы и других.

Главная тема форума в 2018 году — «Формируя образ будущего».

Программа включает три тематических блока — «Новая региональная политика: совершенствуя управление», «Бизнес в регионах. Придать новый импульс», «Улучшая качество жизни».

В пресс-службе форума рассказали, что на 14 февраля запланирован День молодёжного предпринимательства.

Ранее сообщалось, что в Сочи представят платформу для презентации работы некоммерческого сектора в России.