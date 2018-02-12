В Сочи представят платформу для презентации работы некоммерческого сектора в России

Новая социальная платформа для презентации работы некоммерческого сектора в России будет представлена на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля, сообщает пресс-служба фонда «Росконгресс».

«Лаборатория НКО — это единое пространство для презентации работы некоммерческого сектора в России, демонстрации успешных социальных проектов и новых технологий, обмена опытом и креативными идеями в благотворительной сфере», — говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что на форуме представят концепцию работы платформы, результатом деятельности которой будет создание системы комплексного подхода к решению социально важных задач в стране.

Ранее оргкомитет Российского инвестиционного форума опубликовал расширенную архитектуру деловой программы мероприятия.