Опубликована расширенная архитектура деловой программы Российского инвестиционного форума
В сообщении говорится, что обсуждения в рамках сессий деловой программы форума сосредоточатся на трёх тематических направлениях.
Так, сессии по направлению «Новая региональная политика: совершенствуя управление» будут посвящены вопросам дальнейшего развития системы государственного управления.
В тематическом блоке «Бизнес в регионах. Придать новый импульс» участники обсудят пути стимулирования регионального предпринимательства.
Трек «Улучшая качество жизни» затронет темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов.
В рамках пленарного заседания состоится церемония вручения наград «Премии развития — 2017», учреждённой Внешэкономбанком.
Также в ходе работы форума состоится вручение премии имени А.П. Починка по итогам Всероссийского конкурса программ социального развития регионов.
Российский инвестиционный форум пройдёт в Сочи 15—16 февраля 2018 года.