Опубликована расширенная архитектура деловой программы Российского инвестиционного форума

Оргкомитет Российского инвестиционного форума опубликовал расширенную архитектуру деловой программы мероприятия.

В сообщении говорится, что обсуждения в рамках сессий деловой программы форума сосредоточатся на трёх тематических направлениях.

Так, сессии по направлению «Новая региональная политика: совершенствуя управление» будут посвящены вопросам дальнейшего развития системы государственного управления.

В тематическом блоке «Бизнес в регионах. Придать новый импульс» участники обсудят пути стимулирования регионального предпринимательства.

Трек «Улучшая качество жизни» затронет темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов.

В рамках пленарного заседания состоится церемония вручения наград «Премии развития — 2017», учреждённой Внешэкономбанком.

Также в ходе работы форума состоится вручение премии имени А.П. Починка по итогам Всероссийского конкурса программ социального развития регионов.

Российский инвестиционный форум пройдёт в Сочи 15—16 февраля 2018 года.