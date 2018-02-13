ЦБ намерен ограничить размер процентов по микрозаймам
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента микрофинансового рынка Банка России Илью Кочеткова.
«Мы предлагаем установить единые размеры процента по отношению к займу в размере 2,5-кратной суммы потребительского кредита», — заявил он.
Кочетков также добавил, что в данный параметр будут входить все платежи, которые могут начисляться на конкретный заём.
Вместе с этим он пояснил, что на данной цифре в ЦБ не планируют останавливаться.
«Мы предлагаем дальше уменьшить... с 1 июля 2019 года ввести двукратный коэффициент, а с 1 июля 2020 года — полуторакратный коэффициент», — сказал он.
Представитель Банка России отметил, что рассматривается и вопрос об ограничении по ежедневной процентной ставке. В частности, в качестве крайней границы предлагается ставка 1,5% в день с дальнейшей перспективой её уменьшения.
В феврале 2017 года сообщалось, что в Кировской области выдали микрозайм под 2379% годовых.