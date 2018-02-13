ЦБ намерен ограничить размер процентов по микрозаймам

Центробанк подготовил законопроект, который предусматривает ограничение размера процентов по микрозаймам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента микрофинансового рынка Банка России Илью Кочеткова.

«Мы предлагаем установить единые размеры процента по отношению к займу в размере 2,5-кратной суммы потребительского кредита», — заявил он.

Кочетков также добавил, что в данный параметр будут входить все платежи, которые могут начисляться на конкретный заём.

Вместе с этим он пояснил, что на данной цифре в ЦБ не планируют останавливаться.

«Мы предлагаем дальше уменьшить... с 1 июля 2019 года ввести двукратный коэффициент, а с 1 июля 2020 года — полуторакратный коэффициент», — сказал он.

Представитель Банка России отметил, что рассматривается и вопрос об ограничении по ежедневной процентной ставке. В частности, в качестве крайней границы предлагается ставка 1,5% в день с дальнейшей перспективой её уменьшения.

В феврале 2017 года сообщалось, что в Кировской области выдали микрозайм под 2379% годовых.