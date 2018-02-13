МЭА повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году

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Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2018 году до 1,4 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в февральском докладе организации.
МЭА повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Таким образом, по сравнению с предыдущим докладом, прогноз по росту увеличен на 100 тыс. баррелей в сутки. Организация ожидает спрос на нефть в 2018 году на уровне 99,2 млн баррелей ежесуточно.

Отмечается, что ОПЕК в январе сохранила добычу нефти на декабрьском уровне — 32,16 млн баррелей в сутки. 

Также в МЭА сообщили, что страны, не входящие в ОПЕК, в январе выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 85%.

Ранее ОПЕК повысила прогноз по спросу на нефть.

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