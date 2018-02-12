ОПЕК повысила прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году

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Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году до 98,6 млн баррелей в сутки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ОПЕК, прогноз в феврале увеличен на 0,09 млн баррелей в сутки по сравнению с январским прогнозом.

Ожидается, что рост спроса по итогам 2018 года составит 1,59 млн баррелей в сутки. В январском докладе ожидался рост в 1,53 млн баррелей в сутки.

«Повышение прогноза главным образом соответствует более позитивным прогнозам по развитию экономик стран ОЭСР Северной и Южной Америки, Европы и Азии», — отмечается в докладе.

Также ОПЕК сохранила прогноз добычи нефти в России в 2018 году на уровне 10,98 млн баррелей в сутки.

«Это соответствует уровню, оговоренному Декларацией о сотрудничестве между ОПЕК и не-ОПЕК, действие которой было продлено до конца 2018 года», — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле увеличились на 0,88% — до $63,34 за баррель.

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