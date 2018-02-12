Эксперт прокомментировал рост экспорта России на 25% в 2017 году

Экономист, эксперт РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько в беседе с Inforeactor прокомментировал рост экспорта России на 25% в 2017 году.

«Напомним, что по оценке Счетной палаты России, несырьевой экспорт из России составил в 2017 году $190 млрд. Беря долю от общей величины продаж товаров из России за рубеж в $357 млрд, получаем долю несырьевого сектора в 53,2%, то есть более половины», — заявил Гинько.

Он отметил, что экспорт машин, оборудования и транспортных средств вырос до $28,1 млрд, что доказывает, что отечественная промышленность создаёт товары, приносящие миллиарды экспортной выручки.

Как указал эксперт, Россия — участник глобальной торговли, и у неё нет задачи абсолютно всё производить внутри страны или занимать абсолютно все экспортные ниши.

Кроме того, по словам Гинько, даже производя высококачественный и конкурентный по цене товар, с большой степенью вероятности можно столкнуться с очевидными барьерами для выхода его на внешний рынок.

«Кроме того, внимательно надо присмотреться к рейтингам, в которых той или иной стране дают позицию в степени «инвестиционной привлекательности» или «открытости бизнесу». Зачастую возникает ощущение, что сама методология подбирается таким образом, чтобы высветить преимущества одних экономик и заострить слабые места других», — добавил эксперт.

В ноябре руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал существенный рост российского экспорта.