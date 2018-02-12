Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запуске пилотных проектов такс-фри в четырёх регионах России.

«С этого года мы начинаем его апробацию. Соответствующие изменения в налоговом законодательстве приняты. Также я подписал постановление правительства на эту тему — пилотный проект стартует в четырёх наиболее популярных у иностранных туристов регионах: это Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург», — цитирует РИА Новости Медведева.

Ранее газета «Известия» писала, что в России с 1 января вступает в силу закон о введении системы такс-фри.