Медведев подписал постановление о запуске пилотных проектов такс-фри в четырёх регионах

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запуске пилотных проектов такс-фри в четырёх регионах России.

«С этого года мы начинаем его апробацию. Соответствующие изменения в налоговом законодательстве приняты. Также я подписал постановление правительства на эту тему — пилотный проект стартует в четырёх наиболее популярных у иностранных туристов регионах: это Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург», — цитирует РИА Новости Медведева.

Ранее газета «Известия» писала, что в России с 1 января вступает в силу закон о введении системы такс-фри.

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