Еврокомиссар рассказал о ликвидации в Евросоюзе банковской тайны

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил, что в ЕС больше нет банковской тайны.

Об этом он сказал в эфире канала France 2.

«С банковской тайной в Европе покончено. Если кто-то владеет счётом в Швейцарии, происходит автоматический обмен информацией, то есть мы об этом сразу узнаём», — цитирует его РИА Новости.

Московиси добавил, что ранее были достигнуты договорённости по поводу обмена

информацией не только со Швейцарией, но и с Лихтенштейном, Сан-Марино, Андоррой и Монако.

В январе Европейский союз принял решение об исключении восьми стран из чёрного списка офшоров.