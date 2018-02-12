Еврокомиссар рассказал о ликвидации в Евросоюзе банковской тайны
Об этом он сказал в эфире канала France 2.
«С банковской тайной в Европе покончено. Если кто-то владеет счётом в Швейцарии, происходит автоматический обмен информацией, то есть мы об этом сразу узнаём», — цитирует его РИА Новости.
Московиси добавил, что ранее были достигнуты договорённости по поводу обмена
информацией не только со Швейцарией, но и с Лихтенштейном, Сан-Марино, Андоррой и Монако.
В январе Европейский союз принял решение об исключении восьми стран из чёрного списка офшоров.