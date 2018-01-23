СМИ: Евросоюз исключил восемь стран из чёрного списка офшоров

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Европейский союз принял решение об исключении восьми стран из чёрного списка офшоров.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

«ЕС исключил восемь стран из чёрного списка офшоров», — пишет агентство.

Ранее были обнародованы 13 млн документов, известные как «Райское досье», о работе ряда компаний «вне налоговых берегов». В них упоминаются имена более чем 120 политиков, бизнесменов и артистов из разных стран мира. 

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