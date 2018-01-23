СМИ: Евросоюз исключил восемь стран из чёрного списка офшоров

Европейский союз принял решение об исключении восьми стран из чёрного списка офшоров.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

«ЕС исключил восемь стран из чёрного списка офшоров», — пишет агентство.

#BREAKING EU removes eight countries from tax haven blacklist: source — AFP news agency (@AFP) 23 января 2018 г.

Ранее были обнародованы 13 млн документов, известные как «Райское досье», о работе ряда компаний «вне налоговых берегов». В них упоминаются имена более чем 120 политиков, бизнесменов и артистов из разных стран мира.