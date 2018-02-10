Кадыров принял решение приобрести биткоин

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал о том, что принял решение приобрести долю криптовалюты биткоин и внедрить блокчейн в регионе.
Кадыров принял решение приобрести биткоин
  • Reuters
  • © Benoit Tessier/Illustration/File Photo

«Я уже говорил, что в Чеченской Республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платёжные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты», — написал он.

При этом Кадыров отметил, что данная сфера должна регулироваться соответствующими нормами российского законодательства, подчеркнув необходимость создания условий, которые бы затруднили деятельность мошенников и обезопасили владельцев криптовалюты.

Ранее сообщалось, что курс биткоина в ходе торгов перешёл к росту после значительного падения.

 

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