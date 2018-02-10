Кадыров принял решение приобрести биткоин
- Reuters
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«Я уже говорил, что в Чеченской Республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платёжные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты», — написал он.
При этом Кадыров отметил, что данная сфера должна регулироваться соответствующими нормами российского законодательства, подчеркнув необходимость создания условий, которые бы затруднили деятельность мошенников и обезопасили владельцев криптовалюты.
Ранее сообщалось, что курс биткоина в ходе торгов перешёл к росту после значительного падения.