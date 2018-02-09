Центробанк зафиксировал замедление экономической активности

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Банк России в четвёртом квартале 2017 года зафиксировал замедление экономической активности. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

«В IV квартале 2017 года произошло замедление экономической активности, однако остаётся некоторая неопределённость в оценке причин этого замедления, в том числе роли временных факторов», — отмечается в сообщении.

Ранее ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых.

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