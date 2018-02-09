ЦБ снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 9 февраля 2018 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 7,50% годовых. Годовая инфляция остаётся на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются», — говорится в сообщении.

В релизе банка также отмечается, что ЦБ продолжит снижение ключевой ставки в 2018 году.

Также отмечается, что годовая инфляция в России останется ниже 4%.

«Большинство показателей годовой инфляции, отражающих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся ниже 4%», — говорится в релизе.

15 декабря Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,75% годовых.