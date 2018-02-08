В Совфеде рассказали о роли России на европейском газовом рынке

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов рассказал о роли России на европейском газовом рынке, сообщают «Аргументы неделi».

«Европейский газовый рынок без России просто нереален. Ведь мы являемся крупнейшим поставщиком газа для Евросоюза, и такой вопрос в обозримой перспективе в практической плоскости не может даже и возникнуть», — заявил Климов.

По его словам, у России есть контракты с некоторыми странами, заключённые на много лет вперёд, и строительство газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» направлено как раз на то, чтобы в исторической перспективе укрепить это положение.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление главы Nord Stream 2 Маттиаса Варнига о том, что компания потребует компенсации при изменении газового законодательства Евросоюза.