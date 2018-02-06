В ФАС поддержали идею снимать наличные на кассах магазинов
- РИА Новости
Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.
Отмечается, что платёжная система Mastercard видит заинтересованность российских банков в подобном сервисе. В пресс-службе добавили, что компания уже предоставляет сервис по снятию наличных в кассах магазинов в некоторых других странах.
В ФАС рассказали, что Mastercard уже обращалась в службу с вопросом, будет ли реализация подобного проекта соответствовать антимонопольному законодательству.
«С учётом той информации, которая была представлена в ФАС, служба пришла к выводу о том, что само по себе предложение потребителям подобного рода новых сервисов в рамках платёжных систем не приведёт к нарушению антимонопольного законодательства и при этом будет стимулировать развитие безналичных платежей», — отметила Беляева.
При этом она добавила, что те или иные действия участников рынка могут быть отдельно изучены с учётом конкретных обстоятельств.
Ранее сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что банки и платёжные системы начали тестировать сервис, с помощью которого можно снимать наличные деньги с карты на кассе магазина через POS-терминалы (устройства безналичной оплаты с помощью банковских карт).
По его словам, с точки зрения защиты прав потребителей эта инициатива редкая и заслуживает внимания.