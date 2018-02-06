В Союзе защиты прав потребителей поддержали идею снимать наличные на кассах магазинов

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что банки и платёжные системы начали тестировать сервис, с помощью которого можно снимать наличные деньги с карты на кассе магазина через POS-терминалы (устройства безналичной оплаты с помощью банковских карт).

«С точки зрения защиты прав потребителей эта инициатива редкая и заслуживает внимания, будет очень удобно и хорошо. Чем проще потребителям будет реализовать желание получить наличные деньги, которые для многих являются основным способом расчётов, тем лучше. Такую идею следует реализовывать как можно быстрее, в максимальном масштабе. Если новая функция будет на тех же условиях, по которым работают банкоматы, то мы только за», — сказал Егармин.

Ранее стало известно, что банки и платёжные системы начали тестировать сервис, с помощью которого можно снимать наличные деньги с карты на кассе магазина через POS-терминалы.