В Союзе защиты прав потребителей поддержали идею снимать наличные на кассах магазинов
- globallookpress.com
- © Alexei Gyngazov/Russian Look
«С точки зрения защиты прав потребителей эта инициатива редкая и заслуживает внимания, будет очень удобно и хорошо. Чем проще потребителям будет реализовать желание получить наличные деньги, которые для многих являются основным способом расчётов, тем лучше. Такую идею следует реализовывать как можно быстрее, в максимальном масштабе. Если новая функция будет на тех же условиях, по которым работают банкоматы, то мы только за», — сказал Егармин.
Ранее стало известно, что банки и платёжные системы начали тестировать сервис, с помощью которого можно снимать наличные деньги с карты на кассе магазина через POS-терминалы.