ЦБ отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития

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Центробанк отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 6 февраля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Сибирский банк реконструкции и развития», — говорится в сообщении.

Отмечается, что резкое ухудшение финансового положения банка произошло в связи с «осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, а также пропажей из кассы банка значительной суммы денежных средств».

Ранее ЦБ отозвал лицензию у московского Расчётно-Кредитного Банка.

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