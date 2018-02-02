ЦБ отозвал лицензию у московского «Расчётно-Кредитного Банка»

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Банк России с 2 февраля отзывает лицензию у московской кредитной организации «Расчётно-Кредитный Банк».

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 2 февраля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Расчётно-Кредитный Банк» ООО «РКБ», рег. №103, г. Москва», — отмечается в релизе.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у московского «ПартнёрКапиталБанка».

В ЦБ также рассказали, что за четыре года были отозваны лицензии у 359 российских банков.

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