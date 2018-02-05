Минфин закупит валюту в феврале на 298 млрд рублей
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства.
«Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 298,1 млрд рублей», — заявили в министерстве.
Отмечается, что ежедневный объём покупки иностранной валюты составит 15,7 млрд рублей.
В январе сообщалось, что Министерство финансов России в период с 15 января по 6 февраля будет ежедневно покупать на внутреннем рынке валюту на 15,1 млрд рублей. Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составит 257,1 млрд рублей.