Минфин закупит валюту в феврале на 298 млрд рублей

Минфин России в период с 7 февраля по 6 марта 2018 года направит на закупку валюты 298,1 млрд рублей.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства.

«Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 298,1 млрд рублей», — заявили в министерстве.

Отмечается, что ежедневный объём покупки иностранной валюты составит 15,7 млрд рублей.

В январе сообщалось, что Министерство финансов России в период с 15 января по 6 февраля будет ежедневно покупать на внутреннем рынке валюту на 15,1 млрд рублей. Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составит 257,1 млрд рублей.