Минфин закупит валюту в феврале на 298 млрд рублей

Короткая ссылка
Минфин России в период с 7 февраля по 6 марта 2018 года направит на закупку валюты 298,1 млрд рублей.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства.

«Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 298,1 млрд рублей», — заявили в министерстве.

Отмечается, что ежедневный объём покупки иностранной валюты составит 15,7 млрд рублей.

В январе сообщалось, что Министерство финансов России в период с 15 января по 6 февраля будет ежедневно покупать на внутреннем рынке валюту на 15,1 млрд рублей. Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составит 257,1 млрд рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Финансы
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru