Минфин с 15 января по 6 февраля направит на покупку валюты более 257 млрд рублей

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Министерство финансов России в период с 15 января по 6 февраля будет ежедневно покупать на внутреннем рынке валюту на 15,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составит 257,1 млрд рублей.

К совершению операций привлекут Банк России, сообщили в Минфине. Каждый рабочий день в течение указанного периода ЦБ будет заключать сделки на организованных торгах Московской биржи, а приобретённую валюту зачислять на счета Федерального казначейства.

В декабре сообщалось о планах Минфина потратить на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке 204 млрд рублей.

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