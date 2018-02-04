Кадыров рассказал о процессе внедрения технологии блокчейн в управлении Росреестра в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что чеченское правительство совместно с ВЭБ внедряют технологию блокчейн в республиканском управлении Росреестра.
Об этом он написал в Telegram.
«Мы внедряем блокчейн в республиканский Росреестр. По времени точно не скажу когда, но идёт активная фаза работы», — заявил Кадыров.
По его словам, вместе с ВЭБ правительство Чечни создало рабочую группу по внедрению блокчейна.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия создаёт наблюдательную станцию, которая будет следить за развитием технологии блокчейн.
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