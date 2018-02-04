Кадыров рассказал о процессе внедрения технологии блокчейн в управлении Росреестра в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что чеченское правительство совместно с ВЭБ внедряют технологию блокчейн в республиканском управлении Росреестра.

Об этом он написал в Telegram.

«Мы внедряем блокчейн в республиканский Росреестр. По времени точно не скажу когда, но идёт активная фаза работы», — заявил Кадыров.

По его словам, вместе с ВЭБ правительство Чечни создало рабочую группу по внедрению блокчейна.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия создаёт наблюдательную станцию, которая будет следить за развитием технологии блокчейн.