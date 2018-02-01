ЕК объявила о создании станции наблюдения за развитием блокчейна

Еврокомиссия создаёт наблюдательную станцию, которая будет следить за развитием технологии блокчейн, сообщает пресс-служба ЕК.

«Она будет аккумулировать информацию, отслеживать и анализировать тенденции развития технологии, бороться с вызовами, а также исследовать социально-экономический потенциал», — говорится в сообщении.

«Я расцениваю технологию блокчейн как кардинальную перемену и хочу, чтобы Европа была во главе её развития», — заявила еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль.

По её словам, чтобы все граждане могли получить от этого выгоду, необходимо создать благоприятную среду, то есть единый цифровой рынок, и запускаемый центр станет важным шагом в данном направлении.

Как напомнили в пресс-службе, ЕК финансирует проекты в области блокчейн с 2013 года, до 2020 года на них будет выделено до €340 млн.

Ранее учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещёв в беседе с НСН заявил о существовании 902 криптовалют на основе блокчейна.