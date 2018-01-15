Эксперт насчитал 902 криптовалюты на основе блокчейна

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Учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещёв рассказал о цифровых денежных средствах, сообщает НСН.

«Всего валют, в основе которых лежит базовый блокчейн, 902», — заявил эксперт.

Как отметил Трещёв, 615 валют можно майнить, а 287 используют другие механизмы.

«Из них те, которые как-то торгуются, — 495. Из них с капитализацией больше 10 млн — 156, с капитализацией больше 100 млн — 47. С капитализацией, которая превышает 1 млрд, — 15», — сообщил эксперт.

Ранее финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» идею о национальной криптовалюте в России.

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