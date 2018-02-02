Греф: Сбербанк в 2017 году установил рекорд по всем финансовым показателям

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в 2017 году банк установил исторический рекорд по всем показателям.

По словам Грефа, никогда ни бренд Сбербанка, ни его рыночная капитализация не находились на таком уровне.

«В 2017 году мы зарегистрировали исторический рекорд по всем финансовым показателям. Мы на год раньше перевыполнили нашу пятилетнюю стратегию», — сказал Греф.

Он сообщил, что в настоящее время Сбербанк является 129-м брендом в мире по стоимости среди всех компаний и 21-м брендом — среди всех банков мира. Кроме того, Сбербанк является 19-м банком в мире по капитализации.

Греф также рассказал о том, что швейцарский офис Сбербанка работает с криптовалютой.

«Мы не хотим этот продукт делать массовым, потому что неквалифицированному инвестору мы бы никогда не пожелали инвестировать в криптовалюту, а тем, кто понимает все риски, тем, которые хотят в это абсолютно осознанно инвестировать, мы постараемся такие возможности предложить», — сказал Греф.

Ранее сообщалось, что Сбербанк вошёл в рейтинг 500 самых дорогих брендов.