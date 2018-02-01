Экс-глава ЦБ прокомментировал возможное снижение ключевой ставки

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Бывший глава Центробанка, член наблюдательного совета группы ВТБ Сергей Дубинин в беседе с НСН прокомментировал возможное снижение ключевой ставки.

«Сейчас ключевая ставка ЦБ может быть несколько снижена, исходя из устойчивой низкой инфляции. Более точное решение совет директоров Банка России примет на основании определённых расчётов», — заявил Дубинин.

По его словам, даже такое существенное снижение, как до уровня 6,5%, не нарушит антиинфляционные цели и может быть вполне обоснованным по крайней мере в течение ближайших шести месяцев.

Ранее старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала возможное ужесточение политики Банка России по кредитам на ипотеку с низкими первоначальными взносами.

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