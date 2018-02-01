ЦБ допустил снижение ключевой ставки

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не исключает снижения ключевой ставки на ближайшем заседании.

«Мы не исключаем паузу, но не исключаем и снижение ставки, не исключаем разный шаг, мы видим и в целом рынки оценивают ситуацию такой вот возможности разных решений Центрального банка», — цитирует «Газета.Ru» Набиуллину.

По её словам, в ЦБ не могут сказать, что будут «двигаться одинаковыми темпами каждое заседание».

Она также отметила, что регулятор отслеживает все факторы и тенденции для решения по ставке.

Ранее первый зампред Центробанка Ксения Юдаева рассказала, что регулятор намерен снижать ключевую ставку постепенно.