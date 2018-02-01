Набиуллина заявила о возможности смягчения денежно-кредитной политики в России

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит возможность для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП).

«Мы видим пространство для смягчения ДКП. И, конечно, размер шага будем рассматривать на следующей неделе и на заседании совета директоров. Но сейчас мы видим, что девальвационные риски, связанные с внешними факторами, ослабли, поэтому не исключаем, что перейдём, будем переходить к нейтральной ДКП чуть быстрее, чем предполагали раньше. Я напомню, что уровень нейтральной ставки — 6—7%», — цитирует Набиуллину «Газета.Ru».

При этом она отметила, что ЦБ намерен действовать постепенно, наблюдая за реакцией экономических показателей.

«Но хотела бы отметить, что когда мы от жёсткой политики перейдём к нейтральной, то тогда в зависимости от девальвационых и проинфляционных рисков, тогда уже возможно движение ставки в обе стороны, это тоже должны учитывать. Такое сейчас понимание, но ещё раз: требуется дискуссия, чтобы мы оценили влияние и постоянных факторов, и временных факторов. Такая дискуссия будет», — добавила глава Банка России.

Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ учитывает риски новых санкций США.