Эксперты прокомментировали упразднение Резервного фонда России

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Доцент РАНХиГС Сергей Хестанов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» упразднение Резервного фонда России.

«Как бы громко ни звучала новость о ликвидации Резервного фонда, ничего серьёзного не произошло — ФНБ играет ту же роль, что и Резервный фонд, и он далёк от исчерпания, средств там достаточно», — заявил эксперт.

По его словам, повода для беспокойства нет.

Со своей стороны, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с НСН сказал, что с исчезновением Резервного фонда никакого драматичного переворота не случится.

«Произошло не очень страшное событие: один фонд исчерпали, потому что фактически использовали его во время второй волны кризиса, которая у нас бушевала в 2014, 2015 и отчасти в начале 2016 года», — пояснил он.

Как отметил эксперт, остался второй фонд, и его пополнение становится возможным, учитывая политику Минфина по недопущению нового резкого укрепления рубля.

Резервный фонд России 1 января 2018 года присоединился к Фонду национального благосостояния.

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