Путин констатировал рост ВВП России по итогам 2017 года на 1,4%

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты отметил, что ВВП России за 2017 год вырос на 1,4%.

«В нашей стране предпринимаются активные усилия, направленные на повышение макроэкономической стабильности. ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%, до рекордных значений замедлились показатели инфляции», — цитирует РИА Новости президента.

По его словам, в прошедшем году её «рост составил 2,5%, и она продолжает снижаться» и в 2018 году.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что рост экономики России в 2018 году точно превысит рост 2017-го.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что росту ВВП России будет способствовать эффективная кредитно-денежная политика ЦБ, направленная на стабилизацию инфляции.