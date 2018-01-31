Путин констатировал рост ВВП России по итогам 2017 года на 1,4%

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты отметил, что ВВП России за 2017 год вырос на 1,4%.

«В нашей стране предпринимаются активные усилия, направленные на повышение макроэкономической стабильности. ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%, до рекордных значений замедлились показатели инфляции», — цитирует РИА Новости президента.

По его словам, в прошедшем году её «рост составил 2,5%, и она продолжает снижаться» и в 2018 году.  

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что рост экономики России в 2018 году точно превысит рост 2017-го.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что росту ВВП России будет способствовать эффективная кредитно-денежная политика ЦБ, направленная на стабилизацию инфляции.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru