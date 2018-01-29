В «Силовых машинах» заявили, что санкции США против компании противоречат нормам ВТО

Официальный представитель энергомашиностроительной компании «Силовые машины» заявил, что её включение в санкционный список США противоречит нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

«Сами по себе санкции США в отношении «Силовых машин» являются незаконными и противоречат нормам Всемирной торговой организации, в которую входят США и Россия. Что касается формальной стороны оснований для включения в санкционный список, то они являются надуманными и абсолютно не соответствуют действительности», — приводит ТАСС слова представителя компании.

26 января Минфин США расширил санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Туда попали 21 человек и 21 компания, среди которых «Силовые машины».