Власти Крыма ждут участников из 60 государств на Ялтинский форум

Власти Крыма ждут на Ялтинском международном экономическом форуме в апреле более 500 участников из 50—60 государств, сообщает kp.ru.

Как заявил глава республики Сергей Аксёнов, это больше, чем в 2017 году, когда в ЯМЭФ участвовали более 200 гостей из 46 стран.

«При этом на территории Крыма зарегистрировано около трёх тысяч юридических лиц, учредителями которых являются иностранные организации и граждане из 33 стран», — рассказал Аксёнов.

По его словам, речь идёт об Австрии, Великобритании, Кипре, Панаме, Турции и ряде других государств, также большой интерес к сотрудничеству показывают итальянские бизнесмены.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что Аксёнов назвал сроки открытия игорной зоны в Крыму.