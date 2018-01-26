Китай намерен создать морские торговые пути в рамках инициативы «Полярный шёлковый путь»

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Китай планирует вместе с другими государствами создать морские торговые пути в Арктическом регионе в рамках инициативы «Полярный шёлковый путь».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованную Госсоветом КНР Белую книгу по политике Китая в Арктике.

«Могут быть сделаны конструктивные шаги по координированию стратегий развития с арктическими государствами для содействия совместным усилиям по созданию морского экономического коридора между Китаем и Европой через Северный Ледовитый океан», — говорится в документе.

Отмечается, что китайское правительство намерено уделить особое внимание обеспечению безопасности морской навигации в Арктике. 

«Китай намерен развивать добычу нефти, газа, минеральных ресурсов и неископаемых видов топлива, а также развивать рыболовство и туризм совместно с арктическими государствами, уважая традиции и культуру коренных жителей этого региона и принимая меры для защиты окружающей среды», — уточняется в заявлении.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай откроют совместный центр интеллектуальной собственности.

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