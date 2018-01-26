Глава РФПИ прокомментировал повышение Moody's прогноза по суверенному рейтингу России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что пересмотр прогноза международного агентства Moody’s говорит о растущем интересе инвесторов к российской экономике.

«Позитивный прогноз Moody’s отражает восстановление роста экономики России, макроэкономическую стабильность и растущий интерес инвесторов к российским активам», — цитирует Дмитриева РИА Новости.

Он добавил, что немаловажную роль также сыграли стабилизация цен на нефть и грамотная кредитно-денежная политика, позволившая стабилизировать инфляцию.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу России со «стабильного» на «позитивный», подтвердив его на уровне «Ва1».