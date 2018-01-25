ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Отмечается, что ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

В октябре 2017 года ЕЦБ также сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.

Ранее сообщалось, что Центральный банк Малайзии впервые за четыре года повысил ключевую процентную ставку с 3% до 3,25% в преддверии парламентских выборов.