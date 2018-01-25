В РАКИБ прокомментировали проект Минфина о регулировании криптовалют

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Марианна Чурсина
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин в беседе с RT прокомментировал опубликованный Минфином проект федерального закона «О цифровых финансовых активах», предусматривающий определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий, включая криптовалюты.

«Мы позитивно оцениваем этот документ. Считаем, что Минфин проделал большую работу в понимании процессов, которые сейчас идут. В целом мы поддерживаем позицию Минфина и готовы дальше работать с этим документом», — сказал он.

При этом Припачкин отметил, что законопроект можно было бы ещё доработать.

«У нас есть замечание в первую очередь по организации ICO (Initial coin offering, первичное размещение токенов. — RT). Но, самое главное, мы предлагаем дополнить всё регистрацией непрофессиональных инвесторов и созданием в стране статуса криптопредпринимателя с облегчённым налогообложением. То есть мы считаем, что нужно пойти дальше и сразу вводить регистрацию электронных кошельков, привязанных к этим предпринимателям. Дать им возможность инвестировать, но вести контроль деятельности кошельков», — заключил эксперт.

Ранее в Минфине рассказали о проекте федерального закона «О цифровых финансовых активах».

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