Глава СИБУРа оценил вероятность включения его имени в санкционный список США

Председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов считает маловероятным включение его имени в новый санкционный список США. Об этом он заявил RT в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Сложный вопрос. Непонятно, какими критериями они руководствуются. Лично я не понимаю, как я, Дмитрий Конов, оказал влияние на выборы в США, или на украинский кризис, или на что-то другое в мире. Я не вижу никаких причин попасть в список. Но, как я уже сказал, это непредсказуемо, в какой-то степени логика отсутствует. Поэтому можно ожидать всего», — отметил он.

Кроме того, Конов рассказал о возможном влиянии новых санкций на российскую экономику.

«Любые санкции и ограничения имеют влияние. Никто в Давосе не знает, что именно случится и какое это получит развитие. Эта неопределённость не является тем фактором, который приносит пользу», — заявил бизнесмен.

Дмитрий Конов подчеркнул, что никакие санкции не являются полезными, однако призвал дождаться конкретных решений.

11 января Минфин США сообщил, что в ближайшее время объявит о новых санкциях против России.