Эксперт прокомментировал ситуацию с российским газом в Европе

Ведущий эксперт Фонда энергетического развития, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков дал оценку ситуации с российским газом в Европе, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Юшков, на практике газ в ЕС закупают не государственные структуры, а коммерческие компании.

«Данные структуры голосуют здесь своими деньгами, поскольку видят, что те политические цели, которые поставил большой Брюссель, делают этот процесс дороже в разы», — пояснил он.

В результате, сказал Юшков, несмотря на все заявления Еврокомиссии, европейские компании по-прежнему выбирают российское предложение и год от года повышают объём закупок природного газа у России.

«Именно поэтому 2017 год и стал рекордным по поставкам российского трубопроводного газа в Европу. Просто потому, что по объективным причинам его предпочитают всем другим возможным альтернативам», — добавил эксперт.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ЕС пока не достиг цели по снижению зависимости от российского газа.

В ноябре Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте экспорта российского газа.