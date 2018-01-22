Эксперт объяснил рост числа выданных кредитных карт в 2017 году

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов объяснил в беседе с НСН рост числа выданных кредитных карт в 2017 году.

По словам эксперта, прежде всего это удобство и более активное продвижение кредитных карт ведущими банками.

Кроме того, рассказал Колташов, это нехватка свободных денег: люди, которые набрали в последние годы много кредитов и живут зачастую от зарплаты до зарплаты, нуждаются в кредитной карте.

«Это более удобный вариант, чем микрокредитование, и «помощь» этих микрокредитных организаций. Хотя, конечно, желательно, чтобы люди больше зарабатывали», — отметил эксперт.

Он пояснил,что с кредитными картами давление процентов не столь велико.

Ранее «Газета.Ru» сообщала об исследовании аналитического центра НАФИ, согласно которому большинство россиян оформляют кредитные карты без определённой цели.