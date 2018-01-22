Опрос: большинство россиян оформляют кредитные карты без определённой цели

Более половины держателей кредитных карт в России оформили их после предложения банка, не преследуя определённой цели. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ.

Как передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, 53% кредитных карт оформляются после предложений со стороны банков. Ещё 45% держателей карт оформили их по собственной инициативе, при этом среди высокообразованных участников опроса доля самостоятельно оформивших достигает 52%.

«Большинство получивших кредитную карту по предложению банка решили оставить её на всякий случай (67%)», — заявили в НАФИ.

Как выяснилось, 36% респондентов рассчитывают, что карта понадобится, если не хватит денег до зарплаты, а 29% намерены использовать её в случае крупной покупки.

Ранее опрос показал, что у большинства россиян есть непогашенные кредиты.