Опрос: большинство россиян оформляют кредитные карты без определённой цели

Короткая ссылка
Более половины держателей кредитных карт в России оформили их после предложения банка, не преследуя определённой цели. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ.

Как передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, 53% кредитных карт оформляются после предложений со стороны банков. Ещё 45% держателей карт оформили их по собственной инициативе, при этом среди высокообразованных участников опроса доля самостоятельно оформивших достигает 52%.

«Большинство получивших кредитную карту по предложению банка решили оставить её на всякий случай (67%)», — заявили в НАФИ.

Как выяснилось, 36% респондентов рассчитывают, что карта понадобится, если не хватит денег до зарплаты, а 29% намерены использовать её в случае крупной покупки.

Ранее опрос показал, что у большинства россиян есть непогашенные кредиты.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Финансы
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru