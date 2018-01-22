В ЦБ заявили о замедлении трендовой инфляции в России до 5,4%

Короткая ссылка
В России в декабре 2017 года темпы трендовой инфляции снизились до 5,4%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ЦБ.

«Несмотря на устойчивое замедление трендовой инфляции, её текущая оценка всё ещё представляется повышенной из-за наблюдавшихся на ретроспективе сравнительно более высоких уровней инфляции, а также инерционности данного показателя по построению», — отметили в Центробанке.

Ранее в Росстате заявили, что инфляция в России по итогам 2017 года составила 2,5%.

Старший аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс» Богдан Зварич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о причине снижения инфляции в России.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru