В ЦБ заявили о замедлении трендовой инфляции в России до 5,4%

В России в декабре 2017 года темпы трендовой инфляции снизились до 5,4%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ЦБ.

«Несмотря на устойчивое замедление трендовой инфляции, её текущая оценка всё ещё представляется повышенной из-за наблюдавшихся на ретроспективе сравнительно более высоких уровней инфляции, а также инерционности данного показателя по построению», — отметили в Центробанке.

Ранее в Росстате заявили, что инфляция в России по итогам 2017 года составила 2,5%.

Старший аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс» Богдан Зварич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о причине снижения инфляции в России.