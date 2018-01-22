В ЦБ заявили о замедлении трендовой инфляции в России до 5,4%
«Несмотря на устойчивое замедление трендовой инфляции, её текущая оценка всё ещё представляется повышенной из-за наблюдавшихся на ретроспективе сравнительно более высоких уровней инфляции, а также инерционности данного показателя по построению», — отметили в Центробанке.
Ранее в Росстате заявили, что инфляция в России по итогам 2017 года составила 2,5%.
Старший аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс» Богдан Зварич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о причине снижения инфляции в России.