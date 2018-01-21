Новак: в 2018 году рынок нефти должен сбалансироваться

Нефтяной рынок в 2018 году должен будет обрести баланс спроса и предложения. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Мы считаем, что в этом году рынок должен сбалансироваться. Когда это произойдёт — покажет время. Сейчас идёт хорошая балансировка, снижение остатков (нефти. — RT) в целом по миру», — цитирует Новака РИА Новости.

Между тем он отметил, что существует риск увеличения добычи нефти в мире при высоких ценах.

«Но опять же нужно смотреть, исходя из общей совокупности факторов, в том числе роста затрат в этом секторе, роста спроса в США и в целом по миру», — подчеркнул министр.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году.