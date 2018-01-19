СМИ: Рублёвые накопления россиян выросли на 13,9% за год

Рублёвые накопления россиян увеличились на 13,9% за последний год, сообщает «Известия».

По данным Росстата, на начало декабря 2017 года жители страны повысили свои сбережения до 29,5 трлн рублей. Инфляция в прошлом году составляла 2,5%.

Больше всего российские граждане доверяют деньги банкам: объём депозитов равен 19,6 трлн рублей (без учёта валютных вкладов).

В наличных россияне имеют 5 трлн рублей, в ценных бумагах — 4,7 трлн рублей.

Как отмечается, одной из причин роста общего объёма сбережений названо увеличение реальных зарплат. Из данных Росстата следует, что в январе-ноябре этот уровень поднялся на 3,2%.

В Минэкономразвития полагают, что реальные зарплаты продолжат расти. По прогнозу ведомства, их увеличение в 2018 году составит 3,9%.

Ранее финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы стимулировать развитие ипотеки в России.