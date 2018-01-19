Госдума одобрила списание долга Киргизии перед Россией в размере $240 млн

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Государственная дума ратифицировала протокол к российско-киргизскому соглашению об урегулировании задолженности Киргизии перед Россией, который предусматривает списание её долга в размере $240 млн.

Это следует из базы данных российского парламента.

В 2012 году Москва и Бишкек заключили межправительственное соглашение о поэтапном списании долга Киргизии, который на тот момент составлял $488,9 млн. В мае 2013 года Россия списала $188,9 млн, с 2016 по 2017 год — ещё $60 млн.

В июне 2017 года стороны обменялись договорами о списании остатка долга.

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