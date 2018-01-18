Опрос: 30% россиян не слышали про биткоин

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Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 30% россиян ничего не слышали про биткоин.

«Более половины россиян (56%) заявляют, что знают о биткоинах (однако в подробностях — только 13%), ещё 14% слышали только сам термин», — приводит «Газета.Ru» результаты опроса.

Кроме того, согласно данным исследования, две трети россиян считают вложение денег в криптовалюту невыгодной инвестицией. Однако 9% заявили, что в будущем могли бы приобрести биткоин.

Ранее финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил идею о создании национальной криптовалюты в России.

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