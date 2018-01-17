Силуанов призвал превратить Россию во вторую Норвегию

Министр финансов России Антон Силуанов заявил в интервью РБК, что России следует проводить свою бюджетную политику таким образом, чтобы не чувствовать колебаний цен на нефть — по аналогии с Норвегией.

«Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменений ценовых колебаний на нефть, которые происходили в прошедшие несколько лет», — рассказал министр.

Силуанов пояснил, что власти Норвегии проводили «взвешенную и консервативную» бюджетную политику.

«Поэтому считаю, что устойчивость бюджета — это залог устойчивости и финансов в стране», — заключил он.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о сохранении зависимости российской экономики от цен на нефть.

Эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об одном из важных факторов повышения цен на нефть.