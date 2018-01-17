Силуанов призвал превратить Россию во вторую Норвегию
«Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменений ценовых колебаний на нефть, которые происходили в прошедшие несколько лет», — рассказал министр.
Силуанов пояснил, что власти Норвегии проводили «взвешенную и консервативную» бюджетную политику.
«Поэтому считаю, что устойчивость бюджета — это залог устойчивости и финансов в стране», — заключил он.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о сохранении зависимости российской экономики от цен на нефть.
Эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об одном из важных факторов повышения цен на нефть.