Набиуллина заявила о сохранении зависимости российской экономики от цен на нефть

Значительная зависимость российской экономики от цен на нефть сохраняется. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«По нашей оценке, зависимость российской экономики от цен на нефть, конечно, сохраняется и, конечно, она значительная. Но наша экономика стала менее уязвимой к большим возможным колебаниям цен на нефть», — цитирует Набиуллину ТАСС.

По её словам, платёжный баланс и бюджет уже приспособились — они могут жить в условиях низких цен на нефть и отражать колебания цен благодаря плавающему курсу и бюджетному правилу.

Ранее эксперт заявил ФБА «Экономика сегодня», что более важным фактором для валютного рынка является резкое увеличение нефтяных цен.