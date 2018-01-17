Эксперт связал падение курса биткоина с приближающимся китайским Новым годом

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Анастасия Румянцева
Основатель экспертного сообщества криптовалют и блокчейна DeCenter Евгений Гордеев объяснил RT, почему курс биткоина упал ниже $10 тыс.

«Это связано с тем, что китайские майнеры конвертируют биткоины в деньги, чтобы купить подарки на китайский Новый год, — это типичная ситуация на протяжении нескольких лет. Буквально в течение недели-двух всё выправится. Мы ожидаем, что в середине года биткоин будет стоить $25 тыс.», — отметил Гордеев.

По данным портала Coindesk, курс криптовалюты биткоин опустился ниже $10 тыс.

Ранее блокчейн-консультант Денис Смирнов в беседе с RT связал падение курса биткоина с желанием китайского правительства ограничить доступ к криптовалютным биржам.

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