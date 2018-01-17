Эксперт рассказал о причинах падения курса биткоина более чем на четверть

Блокчейн-консультант Денис Смирнов прокомментировал в беседе с RT падение курса биткоина до $10 тыс. за сутки.

«В первую очередь стоит учитывать, что это падение продиктовано негативными новостями из Китая, где правительство хочет ограничить доступ к криптовалютным биржам в целом. На фоне этого наблюдается снижение рынка. Но стоит понимать, что рынок криптовалют достаточно волатилен, и даже снижение на 25% за сутки на этом рынке — не из ряда вон выходящая ситуация, в долгосрочной перспективе ничего плохого не произойдёт. Криптовалюты с нами надолго, и все государства так или иначе должны прийти к общему пониманию их регулирования. Это не «схлопывание» рынка, это планомерное снижение, которое через некоторое время должно быть скомпенсировано некоторым откатом», — отметил Смирнов.

Ранее стало известно, что криптовалюта биткоин подешевела до $10 тыс.

Накануне курс биткоина упал до $12 тыс.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН рассказал о будущем криптовалют.