В ЦБ рассказали об опасениях из-за «эффекта виагры» в сфере криптовалют
«Нас беспокоит «эффект виагры». Виагра была изобретена случайно, в рамках поиска формулы для сердечной мышцы, но в результате получили нечто другое», — цитирует РИА Новости Швецова.
По его словам, беспокоит ситуация, когда созданное средство, которое можно использовать для платежей, сформировало базу для спекулятивного ажиотажа и финансовых пирамид.
«Нас беспокоит, что создавали для глобального рынка нечто, что можно использовать как платёжное средство, но создали шикарную платформу для финансовой пирамиды. Искали одно — получили другое», — добавил Швецов.
Ранее экономист Михаил Делягин в беседе с НСН рассказал о будущем криптовалют.