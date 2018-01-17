В ЦБ рассказали об опасениях из-за «эффекта виагры» в сфере криптовалют

Первый заместитель председателя ЦБ России Сергей Швецов рассказал об опасениях, связанных с «эффектом виагры» в сфере криптовалют.

«Нас беспокоит «эффект виагры». Виагра была изобретена случайно, в рамках поиска формулы для сердечной мышцы, но в результате получили нечто другое», — цитирует РИА Новости Швецова.

По его словам, беспокоит ситуация, когда созданное средство, которое можно использовать для платежей, сформировало базу для спекулятивного ажиотажа и финансовых пирамид.

«Нас беспокоит, что создавали для глобального рынка нечто, что можно использовать как платёжное средство, но создали шикарную платформу для финансовой пирамиды. Искали одно — получили другое», — добавил Швецов.

Ранее экономист Михаил Делягин в беседе с НСН рассказал о будущем криптовалют.