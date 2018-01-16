Помощник президента России рассказал о проработке вариантов бюджетного манёвра

Помощник президента России Андрей Белоусов рассказал о проработке различных вариантов бюджетного манёвра. При этом он уточнил, что расчёты администрации президента и Центра стратегических разработок (ЦСР) близки.

«Прорабатываются разные варианты этого бюджетного манёвра, разные, в том числе некоторые, по крайней мере по доле ВВП, некоторые расходы будут сокращаться. Мы считаем, что расчёты, которые делались и в ЦСР, и в администрации, близки», — цитирует РИА Новости Белоусова.

Отмечается, что расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру необходимо увеличить суммарно на 1,5—2% ВВП за счёт сокращения расходов по ряду других статей, а также возможной оптимизации налогов.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на участников совещаний и федеральных чиновников писала, что в России в 2018 году могут начать постепенно увеличивать расходы государства на образование, здравоохранение и инфраструктуру.